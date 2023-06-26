У звільненому Рівнополі не знайшли жодного мешканця: в ЗСУ прокоментували деокупацію села попри мінні поля

Звільнене українськими військовими село Рівнопіль Великоновосілківської громади Донецької області наразі зруйноване та оточене мінними полями, цивільних мешканців в ньому не виявили.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону спікер Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він також зазначив, що село було звільнене дещо раніше, але інформацію про це було вирішено не оголошувати відразу.

"Ця новина була затримана з певних тактичних міркувань, і ось вона тільки з'явилася тоді, коли ми вважали за потрібне, що вона може бути оприлюднена. В Рівнополі не було жодного цивільного, оскільки, за великим рахунком, населений пункт зруйнований майже вщент", - зазначив Шершень.

Він пояснив, що великою проблемою було те, що з усіх боків село було оточене мінними полями "дуже складного характеру", однак, за словами військового, армія наразі знає, як цю проблему вирішувати.

"Інженерні війська пробили коридор, і, власне, в такий спосіб відбулася деокупація. Зараз стабілізаційні заходи тривають, і у мінерів дуже багато роботи", - зазначив спікер військ Таврійського напрямку.

Загалом за його словами, замінований увесь фронт на півдні, зокрема й дистанційно - за допомогою артилерії та РСЗВ, а також з використанням касетного мінування за допомогою "Ураганів" та "Смерчів".

"Перед ворожими позиціями вони (ворог) все, що могли, замінували. І вручну міни встановлювалися, а якщо була можливість, вони також використовували причіпний мінний загороджувач ПМЗ-4 або гусеничний мінний загороджувач. Дистанційно мінувалася територія - це доволі часто практикується: є така машина дистанційного мінування "Земледелие", - зазначив військовий.

За словами Шершня, противник проводить мінування не лише аби завадити контрнаступу українських військ, а й задля того, щоб спрямувати їх у пастки чи завадити евакуації.

Він також звернув увагу, що українські війська просунулися на 1,5 км на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на зайнятих рубежах. Там проводиться аеророзвідка місцевості, обов'язкове розмінування, працює по вогневих цілях противника артилерія та здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.

Зазначимо, що перед війною, станом на початок 2022, Держслужба статистики оцінювала населення Рівнополя у 72 людини. За переписом 2001 року, там було зафіксовано 98 мешканців, 1989 року - 131. При цьому в Хлібодарівській громаді того ж Волноваського району існує інше село Рівнопіль, значно більше. Воно наразі залишається окупованим російськими військами.