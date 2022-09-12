У звільненому селі на Харківщині знайшли тіла закатованих мирних мешканців (ФОТО)

У звільненому від російських окупантів селі Залізничне Харківської області виявлено ще чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Зазначається, що після деокупації населеного пункту місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці Росії вбили їх односельчан.

11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу (станція Гракове).

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, що раніше тіла мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації, масово знаходили у частині Київській області, зайнятій ворожими військами з кінця лютого до кінець березня: відомо про принаймні 1,3 тисячі вбитих людей.