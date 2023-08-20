Удар по Чернігову. Правоохоронці проводять слідчі дії щодо заходу в драмтеатрі, – ОВА

У музично-драматичному театрі Чернігова, який російські окупанти атакували 19 серпня, відбувалася не виставка дронів, а закритий захід. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо цього питання.

Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він розповів, що організатори заходу зверталися з листом, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів.

"Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз щодо цього питання тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставини", – висловився Чаус.

За даними чиновника, сторонніх відвідувачів у драмтеатрі в момент удару не було, але це має встановити слідство.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори і учасники заходу спустилися в укриття, перебували в укритті до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників цього заходу дуже мало постраждалих. Найбільше постраждалих – це саме люди, які знаходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", – зазначив він.

Ракетна атака по Чернігову

Війська РФ здійснили атаку по центру Чернігова майже опівдні 19 серпня, застосувавши балістичну ракету. Унаслідок дій загарбників загинули семеро людей, серед яких – шестирічна дівчинка. Ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Ворог пошкодив, зокрема, музично-драматичний театр. Була інформація, що в цей час там тривала виставка дронів (очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус назвав це зустріччю представників бізнесу та волонтерської спільноти, а співорганізаторка заходу Марія Берлінська вказала, що це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему технологій для фронту).

Через ракетний удар правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

19-21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби.