Удар по Чернігову: у театрі проходила виставка дронів

Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова в той час, коли там проводилася виставка виробників дронів з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

Про те, що у суботу буде відбуватися виставка було відомо з анонсу демо-дня "Люті пташки".

Організатори заходи запевняють, що про точне місце проведення повідомили лише зареєстрованим і перевіреним відвідувачам за кілька годин до початку.

Засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" і авторка фільму "Невидимий Батальйон" Марія Берлінська наголосила, що проведення виставки було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.

В той же час, пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що проведення виставки, яка відбувалася 19 серпня з Чернігівською міською радою не погоджувалося і жодних дозволів на неї не надавалося.

"Ніхто з членів команди кластеру Brave1 не був присутнім на заході. Команда Brave1 не була долучена до організації заходу. Brave1 виступив як інформаційний партнер організатора Victory Drones", – повідомила команда Brave1 у коментарі LIGA.net.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, основні жертви обстрілу перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що ціллю РФ був фестиваль дронів. В Росії фестиваль назвали назвали збором військових фахівців ЗСУ з бойових дронів, замаскованих під цивільних.

Нагадаємо, окупанти в суботу, 19 серпня, обстріляли центр Чернігова. Ворог застосував, імовірно, балістичну ракету.

За останньою інформацією, від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло.

По медичну допомогу звернулися 90 поранених, серед яких 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, дитина перебуває в тяжкому стані.