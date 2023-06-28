Удар по Краматорську. Поліція повідомила вже про десятьох загиблих

Унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області, який російські окупанти здійснили 27 червня, загинули вже 10 людей. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Зазначається, що поранення отримала 61 людина.

Станом на 11:30 28 червня, було відомо про трьох загиблих дітей (17-річна дівчина та 14-річні сестри) й одного восьмимісячного пораненого малюка.

За уточненими даними, окупанти застосували ракети "Іскандер", а не С-300, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, війська РФ випустили дві ракети по Краматорську ввечері 27 червня. Загарбники влучили у заклад харчування, вибуховою хвилею також було пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Крім того, Служба безпеки України повідомила про затримання агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.