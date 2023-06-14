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Удар по Кривому Рогу. Кількість загиблих і постраждалих зросла

Кривий Ріг, обстріл, будинок, машини
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг у ніч на 13 червня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг, яку російські окупанти здійснили в ніч на 13 травня, загинули вже 12 людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що в лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав опіки 80% тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього.

Ще 38 людей постраждали внаслідок ракетного удару. В лікарнях досі перебувають 11 поранених, девʼять із яких – у важкому стані.

Сьогодні, 14 червня, в Кривому Розі оголошено день жалоби.

Нагадаємо, в результаті ворожої ракетної атаки в ніч на 13 червня було зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема росіяни вдарили по пʼятиповерхівці. Вдень повідомлялося про 11 загиблих і 34 постраждалих.

Автор:
Артем Ющенко