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Удар по Новій Каховці: одна людина загинула, 12 отримали поранення

Удар по Новій Каховці: одна людина загинула, 12 отримали поранення
Внаслідок удару зруйновані чотири багатоповерхівки. Фото: скріншот з телемарафону

15 вересня російські військові завдали удару керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, одна людина загинула, щонайменше 12 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Внаслідок удару зруйновані чотири багатоповерхівки.

Нагадаємо, вранці у місцевих пабліках з'явилася інформація, що армія країни-агресора нанесла удари авіабомбами по житловим будинкам тимчасово окупованого міста.

Зауважимо, Нова Каховка знаходиться на підконтрольному Росії лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Автор:
Тетяна Гойденко