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Війна Війна
Категорія
Події
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Удар по передмістю Дніпра. З-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини

Дніпропетровська область, руйнуванн
Наслідки російської атаки по Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Унаслідок учорашнього російського удару по Підгородненській громаді Дніпропетровської області загинула дитина – тіло дівчинки дістали з-під завалів будинку. Про це 4 червня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що загиблій було лише два роки. Через ворожу атаку постраждали 22 людини, пʼятеро з яких – діти.  

Дві двоповерхівки, між якими влучила ракета, частково зруйновані. Окупанти пошкодили також 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.

Фото 2 — Удар по передмістю Дніпра. З-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини
Наслідки російської атаки по Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 3 — Удар по передмістю Дніпра. З-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини
Наслідки російської атаки по Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 4 — Удар по передмістю Дніпра. З-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини
Наслідки російської атаки по Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Очільник ОВА повідомив, що росіяни атакували Дніпропетровщину і в ніч на 4 червня. 

Українські захисники збили над областю дві крилаті ракети та один безпілотник, імовірно, "Шахед". 

По Нікополю окупанти били з артилерії. Внаслідок цього загорілися два авто, пожежі вже загасили.

Крім того, було побито три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, війська РФ вдарили по Підгородненській громаді Дніпровського району ввечері 3 червня. Спершу повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких – 6-річний хлопчик.

Автор:
Артем Ющенко