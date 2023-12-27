Удари по вокзалу Херсона й іншим місцям: як минули доба та ніч у регіонах (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупанти протягом доби 26 грудня і в ніч на 27 грудня обстріляли низку регіонів України. Жертв зафіксовано на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Одещині.

Херсон: росіяни обстріляли вокзал

На Херсонщині війська РФ вдарили, зокрема, по залізничному вокзалу в обласному центрі, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталася, коли більше ста людей очікували на відправлення евакуаційного потягу. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, який забезпечував евакуацію, а поранення отримали двоє його колег та двоє цивільних.

Загалом протягом доби в регіоні троє людей загинули, 16 отримали поранення.

Росіяни здійснили 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Крім вокзалу, окупанти поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр у Херсоні;

заклад освіти в Херсонському районі.

Обстріли Харківщини: атаковано 15 населених пунктів

У Харківській області під артилерійські й мінометні обстріли окупантів потрапили понад 15 населених пунктів, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов. Зокрема, йдеться про Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку та Берестове Куп'янського району.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району.

Також росіяни обстріляли Купʼянськ, пошкодивши два приватні будинки й господарчі споруди.

А внаслідок удару по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Там чоловік 1977 року народження отримав осколкові поранення, його доставили до лікарні.

Ситуація на Донеччині: за добу загинули пʼятеро людей

У Донецькій області загарбники вбили пʼятьох людей і поранили ще трьох, поінформував в.о. начальника ОВА Ігор Мороз.

На Донецькому напрямку в Авдіївці одна людина загинула й одна поранена, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Мар'їнській громаді одна людина загинула у Красногорівці й одна поранена у Костянтинівці. У Кураховому пошкоджено шість багатоповерхівок. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок в Орлівці, обстріляна Новобахмутівка.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді загинули троє людей: двоє в Торецьку і одна в Північному.

На Лисичанському напрямку під обстріли потрапили три вулиці Переїзного Званівської громади і три вулиці Сіверська. У Лиманській громаді під вогнем перебували Торське й Зарічне.

Одеська область: росіяни запустили дрони

У ніч на 27 грудня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Українські військові знищили 12 дронів, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, уламки збитих безпілотників впали на одну з незаселених новобудов Одеси. Також збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

Через атаку одна людина загинула на місці, а ще один чоловік, госпіталізований у важкому стані, помер у лікарні. Поранення отримали троє людей, серед яких 17-річний підліток.

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, загалом ввечері та вночі росіяни запустили по Україні 46 безпілотників Shahed-136/131. Українські захисники збили 32 ворожі апарати.