Удари по шахтах та інших обʼєктах: протягом дня росіяни вбили людей у кількох регіонах

Російські окупанти протягом дня 21 грудня обстріляли низку регіонів України, внаслідок чого є жертви на Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Торецьк: війська РФ атакували шахти

У Донецькій області ворог завдав ударів чотирма авіабомбами ФАБ-500 по вугільних підприємствах у Торецьку, повідомив в.о. голови ОВА Ігор Мороз.

Атака сталася близько 12:00. Через влучання двох бомб на територію однієї із шахт загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Унаслідок російської атаки підприємство знеструмлене. Під час удару під землею перебували 32 шахтарі. Гірників вивели на поверхню, загрози їхнім життям немає.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, 21 грудня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини, 21 грудня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram

Однак ще дві бомби влучили на територію іншої шахти. Там двоє людей загинули, троє поранені. У результаті ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

Мороз додав, що слідчі розпочали кримінальне провадження.

Обстріли Херсонщини: окупанти вбили жінку

У Херсонській області під російський обстріл потрапило село Тягинка, поінформував керівник ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники атакували населений пункт близько 11:30, вбивши 54-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона отримала травми, несумісні з життям.

Як зазначила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Дніпропетровщині: загинули двоє людей

У Дніпропетровській області війська РФ півтора десятка разів за атакували Нікопольський район, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни застосували девʼять дронів-камікадзе й з важку артилерію.

Окупанти вбили двох жінок віком 60 та 46 років. Також поранено 86-річного чоловіка. Постраждалого рятувальники витягли з потрощеного будинку, після чого чоловіка забрали до лікарні.

Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження в результаті атак РФ по Дніпропетровщині, 21 грудня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Унаслідок дій РФ понівечені промислове підприємство та церква, пошкоджені п’ятиповерхівка, сім приватних будинків. Крім того, знищено дві господарські споруди, а ще шість потрощені. Через обстріли побиті автостоянка й пʼять машин, зачепило лінії електропередач.

Також загарбники цілили по Марганецькій та Покровській сільській громадах. Там обійшлося без жертв.