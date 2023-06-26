Удари росіян по півдню України. Гуменюк розповіла про намагання окупантів вразити резерви ЗСУ

Російські окупанти обстрілюють ті регіони, які вважають хабом резерву українських сил оборони. Про це 26 червня заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Під ударами ворога зараз переважно ті регіони, які, за їх розумінням, є хабом резерву, хабом для українського війська, сил оборони. Тому така велика увага і Дніпропетровщині, яка межує із Запорізькою областю, що прифронтова. Така увага Миколаївщині та Одещині, які є постачальниками ресурсів для Херсонської прифронтової. Саме тому така активізація і вогню по Херсонщині", – висловилася вона.

Як зазначила Гуменюк, минулої ночі росіяни обстріляли Херсонську область забороненими запальними зарядами. Це спричинило багато пожеж, через які в приватному секторі неможливо перебувати.

Також вона уточнила, що на чергуванні в Чорному морі перебував підводний російський ракетоносій, пуски з якого виявляти складніше. Загарбники шукають нову тактику, намагаються знайти спосіб, як обійти сили протиповітряної оборони, й часто випускають ракети іншими траєкторіями та використовують інші висоти польоту.