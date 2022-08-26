Ударом по базі окупантів у Кадіївці знищено близько 200 російських десантників

У тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області Збройні сили України знищили 200 російських десантників, нанесши удар по базі окупантів.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, "камені з неба, на які молилися росіяни", прилетіли їм на голови, внаслідок чого загинуло 200 російських десантників.

"Якесь суцільне тяжіння каміння. Молитви росіян почуті, продовження слідує", – написав Гайдай.

Зазначимо, інформація про приліт у штаб базування окупантів у Кадіївці з’явилася зранку 26 серпня у соцмережах. Однією з цілей виявився готель Донбас, в якому була база окупантів.

Зазначимо, раніше була знищена база росіян у Лотикове Луганської області, де загарбники ремонтували свою техніку.