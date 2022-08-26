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Ударом по базі окупантів у Кадіївці знищено близько 200 російських десантників
У тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області Збройні сили України знищили 200 російських десантників, нанесши удар по базі окупантів.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, "камені з неба, на які молилися росіяни", прилетіли їм на голови, внаслідок чого загинуло 200 російських десантників.
"Якесь суцільне тяжіння каміння. Молитви росіян почуті, продовження слідує", – написав Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, інформація про приліт у штаб базування окупантів у Кадіївці з’явилася зранку 26 серпня у соцмережах. Однією з цілей виявився готель Донбас, в якому була база окупантів.
Зазначимо, раніше була знищена база росіян у Лотикове Луганської області, де загарбники ремонтували свою техніку.