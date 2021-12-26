Украинец пытался провезти 37 iPhone под поясом для похудения

В столичном аэропорту «Киев» (Жуляны) сотрудники Киевской таможни во время прохождения таможенного контроля пассажиров из Шарджи обнаружили у мужчины 34 iPhone на талии под поясом для похудения, и еще 3 телефона в карманах спортивных штанов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Отмечается, что ориентировочная стоимость обнаруженного – около 1 млн. грн.

Во время проверки багажа авиапассажиров таможенники обратили внимание на пассажира с довольно странными очертаниями фигуры, что объяснялось только одним – под одеждой у него что-то есть.

Фото: пресс-служба Киевской таможни

Под эластичным поясом для похудения на теле авиапассажир скрывал 34(!) мобильных телефона iPhone моделей 13 и 12. Кроме того, в боковых накладных карманах спортивных штанов, в которые он был одет, находилось еще три iPhone-13 Pro Max.

Все аксессуары были без фабричных упаковок для экономии площади на теле нарушителя.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие таможенного контроля).

Данная статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% от стоимости товаров и их конфискацию.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" таможенники и пограничники выявили гражданина Украины, который пытался ввезти в страну на своем теле шесть iPhone-13 Pro Max.