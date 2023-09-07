Україна через рік після виходу військ РФ отримала доступ до двох сіл на Харківщині (ВІДЕО)

Бійці 15-го мобільного прикордонного загіну "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби зайшли в села Строївка та Тополі Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області.

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Як пояснюється в повідомленні ДПСУ, ці населені пункти знаходяться біля державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні", і після деокупації значних територій Харківщини у вересні 2022 року туди ніхто не заходив через значне замінування.

Тепер же прикордонники проклали безпечний шлях до цих сіл і першим ділом підняли там державний прапор України. ДПСУ також опублікувала коротке відео підняття прапору, однак з нього неможливо встановити місце зйомки.

Зазначимо, що села Строївка та Тополі розташовані у місці, де підконтрольна Україні територія вклинюється у підконтрольну Росії. З одного боку від цієї місцевості розташований україно-російський кордон, з іншого - окупована наразі територія Дворічанської громади.

Станом на початок 2022 року Державна служба статистики оцінювала чисельність населення Строївки та Тополів у 22 та 178 людей відповідно, перепис населення 2001 року зафіксував у них 31 та 253 мешканця, 1989 року - 63 та 332 мешканця відповідно. До адмінреформи 2020 року обидва населені пункти входили до Кам'янської сільради Дворічанського району.