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Україна через рік після виходу військ РФ отримала доступ до двох сіл на Харківщині (ВІДЕО)

Україна через рік після виходу військ РФ отримала доступ до двох сіл на Харківщині (ВІДЕО)
Фото: ДПСУ

Бійці 15-го мобільного прикордонного загіну "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби зайшли в села Строївка та Тополі Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області.

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Як пояснюється в повідомленні ДПСУ, ці населені пункти знаходяться біля державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні", і після деокупації значних територій Харківщини у вересні 2022 року туди ніхто не заходив через значне замінування.

Тепер же прикордонники проклали безпечний шлях до цих сіл і першим ділом підняли там державний прапор України. ДПСУ також опублікувала коротке відео підняття прапору, однак з нього неможливо встановити місце зйомки.

Зазначимо, що села Строївка та Тополі розташовані у місці, де підконтрольна Україні територія вклинюється у підконтрольну Росії. З одного боку від цієї місцевості розташований україно-російський кордон, з іншого - окупована наразі територія Дворічанської громади.

Станом на початок 2022 року Державна служба статистики оцінювала чисельність населення Строївки та Тополів у 22 та 178 людей відповідно, перепис населення 2001 року зафіксував у них 31 та 253 мешканця, 1989 року - 63 та 332 мешканця відповідно. До адмінреформи 2020 року обидва населені пункти входили до Кам'янської сільради Дворічанського району.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов