Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76, доля полонених з'ясовується - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно встановити чіткі факти щодо падіння російського літака Іл-76 та провести міжнародне розслідування.

Про це він розповів під час свого вечірнього звернення.

За його словами, для доповіді по даній ситуації були викликані міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та голова СБУ Василь Малюк.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. "Факти" – це головне слово зараз", - наголосив він.

Зеленський додав, що наразі ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених, СБУ – розслідує обставини падіння літака, а Генштаб – роботу повітряних сил.

"Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - резюмував він.

Падіння Іл-76: що відомо

Нагадаємо, 24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Росією і Україною, однак цього не сталося через падіння літака Іл-76 у Росії, який за інформацією російського Міноборони нібито перевозив 65 українських полонених.

Тим часом, в ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив не полонених а ракети для ЗРК С-300, які використовуються для масованих обстрілів прикордонних регіонів України.

Видання NV, посилаючись на свої джерела пише, що українських військовополонених не було на борту літака Іл-76.

"Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію. Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", - прокоментував ситуацію уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що на даний момент в Білому домі не мають підтвердження інформації про наявність українських військовополонених на борту російського літака Іл-76.