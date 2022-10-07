Україна отримала нового голову НБУ. Чого чекати від Андрія Пишного та які проблеми йому доведеться вирішувати

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада підтримала пропозицію Президента Володимира Зеленського і призначила Головою Національного банку Андрія Пишного (290 голосів “за”). Те, що найбільші шанси мав саме Пишний, ні для кого секретом не було, але секретом, як нещодавно з'ясувалось, були справжні причини уходу його попередника – Кирила Шевченка.

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Останній, подавши заяву президентові, зазначив, що полишає крісло очільника НБУ за станом здоров'я. У суспільстві така аргументація відразу викликала підозри: між Кирилом Шевченко і Офісом президента давно точилися суперечки. І лише за кілька днів після подачі заявки Шевченко, перебуваючи вже у Вашингтоні, озвучив ще одну причину уходу – політичний тиск.

Не забуваймо, що свою відставку таким же чином пояснював попередник Шевченка – Яків Смолій. Отже, якщо в Офісі президента справді вміють тиснути на очільників фінансового регулятора, аби ті приймали бажані на Банковій рішення, є всі підстави припустити, що цього разу ОП вдалося посадити у крісло голови Нацбанку дійсно "свою людину" – колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного.

Стрімка кар’єра у банківській системі

48-річний Андрій Пишний працює у банківській системі вже понад 20 років і має репутацію досвідченого менеджера. У 26 років він очолив юридичне управління "Ощадбанку", а за рік вже став директором департаменту правового забезпечення "Ощаду".

У 2003-2007 роках Пишний обіймав посаду першого заступника голови правління державного Ощадбанку, виконуючи при цьому обов’язки очільника фінустанови у 2004-2005 роках. З березня по травень 2007-го був першим заступником голови правління "Укрексімбанку", після чого займав крісло заступника секретаря РНБО, яке полишив у червні 2009 року.

До "Ощаду" Андрій Пишний повернувся як повноцінний голова правління вже 26 березня 2014 року і обіймав цю посаду до жовтня 2020-го.

Після цього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, чиїм радником Андрій Пишний став у травні поточного року. Головним досягненням Пишного в період керування "Ощадом" називають реформу банку та виведення установи на прибуткову діяльність. Разом із тим на той час припала одна з найгучніших перемог України в міжнародному арбітражі з РФ – щодо активів "Ощаду" в Криму на $1,3 млрд.

Формально-неформальні зв’язки з ОП

Як відомо, Пишний давно знайомий і перебуває у близьких стосунках з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який і лобіював його кандидатуру на голову НБУ. "Містком" між ними ще десять років тому став Арсеній Яценюк. Пишний – давній соратник Яценюка. 2012 року був лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".

Єрмак же був довіреною особою Яценюка по одному зі столичних округів, коли той балотувався у президенти 2010 року. На сьогоднішній же день Андрій Пишний співпрацює з Єрмаком у рамках міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році вони заснували громадську організацію "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху.

Які виклики стоятимуть перед Андрієм Пишним

Будучи очільником НБУ Кирило Шевченко неодноразово скаржився на "латання" дірок у бюджеті коштом НБУ, а конкретніше – через "друкарський станок", коли Нацбанк фінансував державу, викуповуючи випущені Мінфіном ОВДП. Додаткова емісія породжує інфляцію, з якою НБУ має боротися. Шевченко пішов, а проблема лишилась Пишному.

Саме питання фінансування бюджету і стало каменем спотикання між Нацбанком і Мінфіном. НБУ навіть піднімав облікову ставку, аби примусити міністерство зробити свої облігації більш дохідними, але в Мінфіні на дії регулятора відгукнулись слабо. І до сьогоднішнього дня бюджет України щомісяця за планом поповнюється на 30 млрд "надрукованих" гривень.

Друкувати чи не друкувати – питання. І, судячи з усього, Пишний на нього відповість ствердно.

Другий виклик для Пишного – активне співробітництво з міжнародними партнерами в часи війни. До слова, Шевченко до призначення на посаду голови НБУ якраз обіцяв Офісу президента тісну і плідну комунікацію з іноземними кредиторами, а передусім – з МВФ. Те ж завдання, але більших масштабах, стоїть сьогодні перед Пишним.

Третє. Учасники банківського сегменту і експерти неодноразово скаржились за неясність тлумачень у рішеннях та заявах, прийнятих та озвучених командою Шевченка. Яскравий приклад – заяви топ-чиновників НБУ про незмінність фіксованого курсу до початку війни. За три тижні після цих заяв "якір" на міжбанку змінили – до 36,6 грн/$.

Четверте. Війна вдарила по банківському сектору, зруйнувавши передусім заставне майно позичальників. Нацбанк наклав мораторій на переоцінку активів банками, але термін його дії добігає кінця, тому одним із фундаментальних завдань для нового голови НБУ стане визначення реальної якості кредитів, застав, і взагалі активів банків, аби надалі прорахувати політику регулятора.

Зазначимо, що в останньому дописі Шевченко, згадуючи про "політичне переслідування" і кримінальну справу, пов’язану з його діяльністю на посаді ще голови державного Укргазбанку, написав, що таким чином з ним бажають звести рахунки: "через реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 роки і весь цей час вона так і не розслідувалась".

"Проте сам факт справи періодично використовувався для репутаційних атак на мене. У такий спосіб мене намагалися – але безрезультатно,– схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ", – написав вже колишній голова Нацбанку.

Іншими словами, Шевченко натякає, що його шантажували у владних колах, аби він робив відповідні "неприпустимі кроки". Шевченко висловився туманно. Пишний, імовірно, буде більш зручним для Банкової. Тож ми досить швидко зможемо побачити які саме кроки мав на увазі Шевченко. Найвірогідніше йдеться саме про приховану емісію.

Втім, зі свого боку Андрій Пишний наголосив, що вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження облікової ставки на рівні 25%.