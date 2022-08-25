Україна повідомила про відновлення ЛЕП на ЗАЕС, але та залишається відключеною від мережі - МАГАТЕ

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що Запорізька атомна електростанція 25 серпня мінімум двічі тимчасово втрачала зв'язок з останньою з зовнішніх ліній 750 кВ, що залишалися в робочому стані, йдеться в повідомленні агентства.

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Водночас там стверджують, що українська сторона повідомила про відновлення ЛЕП при збереженні відсутності живлення нею енергоблоків станції.

"Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що внаслідок відключення ЛЕП 750 кВ два діючі енергоблоки були відключені від електромережі та спрацювали їх системи аварійного захисту, при цьому всі системи безпеки залишилися в робочому стані. Усі шість енергоблоків залишилися відключеними від мережі і після відновлення ЛЕП, повідомляє Україна", - зазначив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

При цьому наголошується, що наразі ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від прилеглої теплової електростанції, яка може забезпечити резервне електропостачання у разі потреби.

На випадок відключення зовнішнього живлення на ЗАЕС, як і на інших атомних електростанціях по всьому світу, там, як і раніше, є дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Водночас Гроссі заявив, що інформації про безпосередню причину відключення електроенергії у четвер не надходило, але МАГАТЕ підтримує тісні контакти з Україною та надасть оновлену інформацію, як тільки вона стане доступною.

"Сьогоднішня подія на ЛЕП сталася після серії обстрілів цього місяця в районі ЗАЕС, які завдали певної шкоди станції і викликали глибоке занепокоєння щодо ядерної безпеки на об'єкті, який контролюється російськими силами, але продовжує експлуатуватися українським персоналом", - зазначив він.

Глава МАГАТЕ вкотре наголосив на неприпустимості зволікання з відправкою місії агентства на ЗАЕС, яку він готовий очолити, причому вже "у найближчі кілька днів". У повідомленні також зазначається, що в рамках активних консультацій та підготовки до цієї місії Гроссі зустрівся 25 серпня у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.