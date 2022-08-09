Україні вже незабаром передадуть норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS

Україні незабаром передадуть норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Підготовка до їх передачі триває, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Уряд Норвегії вже ухвалив відповідне рішення про дві батареї.

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"Ракети для NASAMS – це ракети американського виробництва: AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас", – відмітив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 серпня, президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Зокрема, пакет включить боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, 75 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 000 боєприпасів до них.

Загалом від моменту приходу до влади президента Байдена США виділили Україні близько $9,8 млрд допомоги у сфері безпеки. З 2014 року США виділили Україні понад $11,8 млрд військової допомоги.