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Українська армія відновила контроль над селом Макіївка на Луганщині

Українська армія відновила контроль над селом Макіївка на Луганщині
Макіївка після боїв. Фото: скріншот відео TikTok.com/hfv_01

Збройні сили України відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району. Це підтверджують у Луганській обласній військовій адміністрації.

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Зазначимо, що Генеральний штаб ЗСУ останній раз згадував Макіївку у ранковому зведенні 12 листопада серед населених пунктів, райони яких зазнають ворожих обстрілів з танків та різнокаліберної артилерії.

Натомість тоді ж повідомлялося, що українські війська відбили атаки окупантів в районах Макіївки, сіл Новоселівське та М’ясожарівка Коломийчиської громади, а також сіл Масютівка та Орлянка Харківської області.

Останні знаходяться на північний схід та схід від Куп'янська, позначаючи тим самим зону, яка досі непідконтрольна українським військам. Днем раніше в Генштабі також повідомляли про відбиття ворожих атак біля Макіївки, Новоселівського та М’ясожарівки.

При цьому інформація про звільнення Макіївки ширилася соцмережами ще місяць тому, але тоді в Луганській ОВА про неї не згадували, підтверджуючи визволення лише семи малих сіл Сватівського району, ще менших за розміром, ніж Макіївка (на початок 2022 року населення останньої оцінювалося Держстатом у 548 осіб).

Про витіснення ж окупантів з М’ясожарівки, а також Кармазинівки та сусіднього села Невське вже Донецької області в Генштабі повідомляли 24 жовтня.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов