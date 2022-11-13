- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Українська армія відновила контроль над селом Макіївка на Луганщині
Збройні сили України відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району. Це підтверджують у Луганській обласній військовій адміністрації.
Зазначимо, що Генеральний штаб ЗСУ останній раз згадував Макіївку у ранковому зведенні 12 листопада серед населених пунктів, райони яких зазнають ворожих обстрілів з танків та різнокаліберної артилерії.
Натомість тоді ж повідомлялося, що українські війська відбили атаки окупантів в районах Макіївки, сіл Новоселівське та М’ясожарівка Коломийчиської громади, а також сіл Масютівка та Орлянка Харківської області.
Останні знаходяться на північний схід та схід від Куп'янська, позначаючи тим самим зону, яка досі непідконтрольна українським військам. Днем раніше в Генштабі також повідомляли про відбиття ворожих атак біля Макіївки, Новоселівського та М’ясожарівки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому інформація про звільнення Макіївки ширилася соцмережами ще місяць тому, але тоді в Луганській ОВА про неї не згадували, підтверджуючи визволення лише семи малих сіл Сватівського району, ще менших за розміром, ніж Макіївка (на початок 2022 року населення останньої оцінювалося Держстатом у 548 осіб).
Про витіснення ж окупантів з М’ясожарівки, а також Кармазинівки та сусіднього села Невське вже Донецької області в Генштабі повідомляли 24 жовтня.