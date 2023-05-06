Українська ППО таки збила російську ракету "Кинджал"

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові вперше збили російську ракету "Кинджал". Ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це Олещук повідомив у Тelegram.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!", - написав Олещук.

За його словами, сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини.

Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог!Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - підкреслив Олещук.

Раніше у Повітряних Силах спростували збиття над столицею російської гіперзвукової ракети типу Х-47 "Кинджал" вночі 4 травня.

5 травня видання Defence Express повідомило, що над Києвом близько 02:40 ППО могло збити гіперзвукову ракету. Видання посилалося на фото уламків ракети, отриманого з власних джерел. Журналісти порталу повідомили, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

Пізніше у Повітряних Силах взагалі відмовилися від коментарів, і порадили "за додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертатися на такі інформаційні ресурси" як Defence Express.

Про збиття ракет і ударних дронів над столицею 4 травня повідомили у Київській міській військовій адміністрації, але Повітряні Сили повідомили лише про атаку безпілотників. Про ракети у зведенні мови не було.