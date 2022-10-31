Українська ППО збила 44 ворожі ракети з 50-ти запущених

Сьогодні зранку, 31 жовтні, о 7:00 українська протиповітряна оборона збила 44 ворожі крилаті ракети з 50 запущених РФ кількома хвилями по об’єктах критичної інфраструктури України.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Командування повітряних сил ЗСУ.

Ракети було випущено з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160. Знищено – силами та засобами ППО у зонах відповідальності таких повітряних командувань:

"Центр" – 18 ракет;

"Південь" – 12;

"Схід" – 9;

"Захід" – 5.

Зранку 31 жовтня понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 росіяни випустили по Україні з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Опісля цього в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це вже повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль", – зазначив він.

За його словами, служби працюють над ліквідацією наслідків.