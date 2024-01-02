Українська ППО збила 72 з 99 повітряних цілей під час масованої ракетної атаки

Під час масованої ракетної атаки уранці 2 січня сили протиповітряної оборони України знищили 72 повітряні цілі з 99. про це на Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України", - написав Залужний.

За його словами, у першій хвилі атакували БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 "шахеди" було знищено протиповітряною обороною.

Після цього росіяни завдали удару стратегічною авіацією. 16 бомбардувальників Ту-95МС вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. З 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також росіяни атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці відсутні світло та вода. Внаслідок атаки постраждало понад 30 осіб.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

Як повідомив оператор системи передачі електроенергії компанія "Укренерго" внаслідок ракетної атаки знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Нагадаємо, Київ зазнав масованої ракетної атаки 29 грудня. Тоді внаслідок обстрілів постраждали Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Постраждало майже 120 міст і сіл. Внаслідок атаки відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.