Українські війська відбили наступи біля восьми населених пунктів Донеччини - Генштаб

Українським підрозділам в Донецькій області вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве та Кодема, а також Краснопілля на кордоні з Харківською областю та Первомайське біля Донецька.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, противник продовжує здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, було обстріляно відразу 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, при цьому ворог також застосував безпілотні літальні апарати.

"Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли райони сіл Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль та Покровське.

Також нанесено авіаційні удари в районах сіл Перемога та Гусарівка. Крім того, ворог застосував БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали села Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка та Карнаухівка. По Богородичному також нанесено авіаудар.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне, авіаударів завдали в районі Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка, на Авдіївському - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка та Орлівка.

На Новопавлівському напрямку під обстрілами опинилися райони населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське та Нескучне, також завдано авіаудару в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку російські війська здійснювали обстріли в районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка, авіаційні удари - в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії, обстріляв практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії активно застосував БПЛА", - повідомили в Генштабі.

Загалом, за його даними, протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків та Сухий Ставок.