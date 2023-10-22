Українські війська за день відбили 20 атак окупантів навколо Авдіївки: що відбувається на фронті

Сили оборони України протягом доби відбили близько 20 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку в Донецькій області, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, зазначається, що ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне та Невельське.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового та Орлівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне та Тоненьке.

Ситуація на інших напрямках на Донбасі

На Бахмутському напрямку українські війська відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка та Дружба. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка та Курдюмівка.

На Мар’їнському напрямку, за даними Генштабу, загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де Силами оборони також відбито понад 20 атак ворога.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку українська армія відбила всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне та Урожайне.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі села Надія. Противник завдав авіаційних ударів біля Надії та Невського Луганської області, Спірного та Виїмки Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Невське, Кремінна й Білогорівка Луганської області, а також Новосадове, Торське й Спірне Донецької області.

Атаки окупантів на півночі України

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 15 атак росіян в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаударів в районах сіл Іванівка та Курилівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав артилерійських та мінометних обстрілів в районах близько 10 населених пунктів, серед яких села Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Стара Гута, Дем’янівка, Кружок та Миропільське Сумської області; Плетенівка та Зибіне Харківської області.

Бої на Запоріжжі та Херсонщині

На Запорізькому напрямку українська армія відбила атаки противника в районах Вербового та Роботиного. Окупанти завдали авіаудару неподалік Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та П’ятихатки.

На Херсонському напрямку російська армія завдала авіаударів в районах населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Понятівка та Барвінок. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, села Іванівка та Станіслав.

Загалом протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення, ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника.