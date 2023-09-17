Українські війська звільнили Кліщіївку під Бахмутом

Українські війська зачистили від російських окупантів село Кліщіївка Бахмутської громади. Про це повідомив у Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

У звільнені населеного пункту брали участь бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ, 5-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ, а також об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Раніше в неділю в мережі з'явилося відео з українськими військовими, які на фоні характерної впізнаваної церкви у Кліщіївці оголосили про звільнення села. Його також додав до допису Сирський.

"Особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!" - відреагував у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо також, що днями Україна відбила й сусіднє мале село Андріївка. Втім, судячи з опублікованих відео, у ньому не залишилося не тільки жодного мешканця, а й жодної будівлі.

Як і Андріївка, Кліщіївка до адмінреформи 2020 року відносилася до Іванівської (до декомунізації 2016 року - Красненської) сільради. Остання офіційно ще вважається окупованою Росією з 24 січня 2023 року.

Зазначимо, що станом на початок 2022 року Держслужба статистики оцінювала населення Кліщіївки у 366 чоловік. Перепис 2001 року зафіксував там 512 людей.