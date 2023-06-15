Українські військові контрнаступають щонайменше на трьох напрямках і мають успіхи, – ISW

Українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і в середу, 14 червня, досягли успіхів. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка заявила, що Сили оборони просунулися на 200-500 метрів на Бахмутському напрямку, а також на 300-350 метрів – на Запорізькому.

ISW звертає увагу й на повідомлення російських військових блогерів, які зазначили, що українські війська продовжують контратаки на північно-західній, північно-східній та південно-західній околицях Бахмута.

Крім того, українські та російські джерела інформували, що бойові дії тривали на заході Донецької області, зокрема в околицях Макарівки (на півдні від Великої Новосілки), а також на заході Запорізької області (на півдні від Оріхова).

Своєю чергою речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що українські сили на Запорізькому напрямку віддають перевагу ударам по російських системах радіоелектронної боротьби. ISW оцінювало, що російські засоби РЕБ мають вирішальне значення в ускладненні українських атак на цій ділянці фронту.

Інші ключові висновки ISW за підсумками 14 червня: