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Українські військові можуть призупинити контрнаступ, – ISW
Українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 18 червня.
Аналітики посилаються на слова керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, який 16 червня заявив, що, за його оцінками, "протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу".
Як вказує ISW, наступного дня The Wall Street Journal також повідомила, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", оскільки командування переглядає тактику.
Ці звіти узгоджуються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Раніше аналітики зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України", – йдеться в звіті.
Інші ключові висновки ISW:
- Українські війська 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули обмежені територіальні завоювання.
- Російські окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної Луганської області.
- Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські військові продовжували контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
- Російські окупаційні чиновники продовжують надавати пріоритет лікуванню військових в захопленому Маріуполі, що значно підвищує рівень смертності серед цивільного населення в місті.