Українські військові можуть призупинити контрнаступ, – ISW

Українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 18 червня.

Аналітики посилаються на слова керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, який 16 червня заявив, що, за його оцінками, "протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу".

Як вказує ISW, наступного дня The Wall Street Journal також повідомила, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", оскільки командування переглядає тактику.

Ці звіти узгоджуються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Раніше аналітики зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля.

"Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України", – йдеться в звіті.

Інші ключові висновки ISW: