Українські військові у Бахмуті змусили ворога відступити – Сирський

Українським захисникам вдалося відбити всі російськи атаки на Лиманському напрямку і взяти в полон десяток окупантів, а у Бахмуті ЗСУ змусили ворога відступити із займаних позицій.

Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє медійна платформа Сил оборони Military Media Center.

За його словами, на Лиманському напрямку оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми і росіянам не вдалося захопити позиції ЗСУ. На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках, але зазнав невдачі.

Генерал-полковник зазначив, що ситуація навколо Бахмута та в самомі місті доволі складна, але на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами тазалишив деякі позиції.

Сирський наголосив, що попри численні втрати окупанти намагаються просунутися вперед і постійно кидають у бій нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти місто під контроль противнику не вдається.

Останні дні показали, що РФ не готова до контрнаступу України. До прикладу, "вагнерівці" мають настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відійти з Бахмута Донецької області.