Українські військові вночі збили 16 із близько 30 ворожих "шахедів"

Російські окупанти в ніч на неділю, 1 жовтня, запустили по Україні близько 30 безпілотників Shahed-131/136. Українські військові збили 16 дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски було зафіксовано з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, російські Приморсько-Ахтарськ і Курськ).

Атака 1 жовтня 2023: наслідки

Як поінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 1:15 1 жовтня російські удари безпілотниками було зафіксовано за межами одного з населених пунктів Снігурівської громади. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Крім того, виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

Також загарбники атакували дронами Кривий Ріг, де влучили в по цивільній інфраструктурі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, через дії окупантів є руйнування. Також виникла пожежа, рятувальники локалізували вогонь.

Про удари безпілотниками написав і начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що окупанти влучили по промисловій інфраструктурі в Умані. В результаті виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема на тих, де зберігалось зерно.

За попередніми даними, постраждала одна людина, її доправили до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.