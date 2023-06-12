Українські військові заявили про деокупацію села в Запорізькій області

Українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Зазначається, що це сталося ще 4 червня в рамках оборонної операції механізованого підрозділу та зведеного підрозділу Запорізької окремої бригади ТРО.

Військові додали, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів.

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!" – йдеться в повідомленні.

Розташування Новодарівки Запорізької області (синя мітка). Фото: скриншот / DeepState

Нагадаємо, що українські військові успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. 11 червня було підтверджено деокупацію Благодатного і Макарівки Донецької області.

Також захисникам вдалося звільнити ще один населений пункт в регіоні – село Нескучне в Волноваському районі.

А 12 червня стало відомо, що ЗСУ деокупували село Сторожове Донецької області, яке перебувало під контролем ворога з березня 2022 року.