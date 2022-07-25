Українські військові збили російський Су-25

Підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України 25 липня ліквідували черговий російський Су-25 (Грач).

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Про це у Facebook повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів! Перемога буде за нами! Вірте в ЗСУ! Ми не підведемо!", — написала пресслужба командування.

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, а також знищення об'єктів із заданими координатами. Вартість такої літака становить 11 млн дол.

Нагадаємо, раніше зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у районі Ізюму у Харківській області. Два російські літаки атакували позиції українських військових у Харківській області.

Після влучення в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а другий затримався і був збитий.