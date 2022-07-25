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Українські військові збили російський Су-25
Підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України 25 липня ліквідували черговий російський Су-25 (Грач).
Про це у Facebook повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів! Перемога буде за нами! Вірте в ЗСУ! Ми не підведемо!", — написала пресслужба командування.
Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, а також знищення об'єктів із заданими координатами. Вартість такої літака становить 11 млн дол.
Нагадаємо, раніше зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у районі Ізюму у Харківській області. Два російські літаки атакували позиції українських військових у Харківській області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після влучення в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а другий затримався і був збитий.