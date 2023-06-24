Українські військові звільнили кілька позицій, які було окуповано з 2014 року

Під Красногорівкою Донецької області українські військові звільнили кілька позицій, які були окуповані з 2014 року. Про це 24 червня повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він зазначив, що це сталося близько тижня тому, але інформацію не розповсюджували з тактичних причин.

"Дійсно під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями, унаслідок добре підготовленого штурму. Були й імітації дій, і підтримка артилерії, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок", – сказав Шершень.

За його словами, українські штурмові підрозділи просунулись вперед доволі неочікувано для загарбників. Протягом останнього тижня російські окупанти намагаються вибити українських військових з нових позицій, ворог проводить щоденні штурми та важкі обстріли.

"Це (просування, – ред.) має для нас символічне значення, принциповий момент, і деяке покращення тактичного положення", – додав він.

Cинім кольором позначена територія, яку звільнили українські військові. Фото: скриншот / DeepState

Як повідомив пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний у коментарі "Українській правді", звільнення територій під Красногорівкою – заслуга миколаївських десантників із цієї бригади.

Нагадаємо, протягом двох тижнів контрнаступальних дій українські військові звільнили вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Як нещодавно зазначали в американському Інституті вивчення війни (ISW), українські захисники, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару. Це відбувається попри повільніший, ніж очікувалося, темп контрнаступу.