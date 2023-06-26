Українські військові звільнили ще одне село на Донеччині

Сили оборони України деокупували село Рівнопіль Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", – написала вона.

Два населені пункти, які називаються Рівнопіль, розташовані на Донеччині. Вони обидва були окуповані російськими військами. Однак ближче до лінії фронту розташоване село із такою назвою у Великоновосілківському районі. Саме поруч із цим Рівнополем українські бійці нещодавно звільнили й кілька інших населених пунктів.

Розташування села Рівнопіль, яке звільнили українські військові. Фото: скриншот / Deepstate

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Уже повідомлялося про деокупацію восьми населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях (тепер Рівнопілля стало девʼятим).

Крім того, під Красногорівкою на Донеччині українські військові звільнили кілька позицій, які були окуповані з 2014 року.