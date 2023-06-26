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Події
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Українські військові звільнили ще одне село на Донеччині

Український військовий, ЗСУ
Український військовий. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України деокупували село Рівнопіль Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", – написала вона.

Два населені пункти, які називаються Рівнопіль, розташовані на Донеччині. Вони обидва були окуповані російськими військами. Однак ближче до лінії фронту розташоване село із такою назвою у Великоновосілківському районі. Саме поруч із цим Рівнополем українські бійці нещодавно звільнили й кілька інших населених пунктів.

Фото 2 — Українські військові звільнили ще одне село на Донеччині
Розташування села Рівнопіль, яке звільнили українські військові. Фото: скриншот / Deepstate

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Уже повідомлялося про деокупацію восьми населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях (тепер Рівнопілля стало девʼятим).

Крім того, під Красногорівкою на Донеччині українські військові звільнили кілька позицій, які були окуповані з 2014 року.

Автор:
Артем Ющенко