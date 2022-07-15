Українські воїни відбили штурми росіян на Донецькому та Слобожанському напрямках

Армія Російської Федерації намагається розширити тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області. Зокрема, під час спроби взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ Збройні сили України зупинили всі спроби ворога та відкинули його назад.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що у повітряному просторі Білорусі чергує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил ЗС РФ. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп в Брянській та Курській областях. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли райони Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

Проте українські воїни успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

На Донецькому напрямку ворог намагається розширити тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області. Зокрема, завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Також окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Проте ЗСУ зупинили всі спроби ворога та відкинули його назад.

Окрім цього, вони провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад. В районах Павлограда та Покровська противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки. Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка.

"З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки. А на Південнобузькому напрямку противник обстрілює позицій наших військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку БпЛА", - наголосили у Генштабі.

Зокрема, в акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Нагадаємо, в Україну прибули перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270. Мінімальна дальність стрілянини – 2 000 метрів, максимальна – від 40 000 до 80 000 метрів залежно від типу снаряда.