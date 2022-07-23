Українські захисники відбили атаку росіян у напрямку Сіверська

Збройні сили України протягом минулої доби, 22 липня, відбили два наступи росіян між Донецькою і Луганською областями. Як повідомив голова Луганської ОВА, на окупованих територіях обмежується свобода людей.

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За словами Гайдая, з боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. 22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві.

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але Збройні сили України мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - наголосив він.

Зазначається, що минулої доби штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

"Ворогом була застосована авіація, здійснені дві артилерійські атаки та чотири спроби обстріляти мінометами. Не додає сміливості окупантам і знищення ще одного складу з боєприпасами. На цей раз на Слов’яносербщині", - поінформував Сергій Гайдай.

Очільник ОВА додав, що менш впевнені у своїй силі росіяни і в нещодавно захоплених містах та селах. Там залишилося близько 10-15 % населення.

"Переважно літні люди та так звані "ждуни". Але й серед них окупанти вбачають ворогів. У Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 21 липня Збройним силам України вдалося зупинити штурмові дії російських окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов. Зокрема, росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників.