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Події
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Українські захисники ввійшли в село Роботине (ФОТО/ВІДЕО)

Український військовий, ЗСУ
Український військовий у Роботиному. Джерело: Ганна Маляр / Telegram

Військові 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з боєм ввійшли в село Роботине Запорізької області. Про це 22 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що захисники організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

"Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", – написала чиновниця.

Фото 2 — Українські захисники ввійшли в село Роботине (ФОТО/ВІДЕО)
Українські військові в Роботиному. Джерело: Ганна Маляр / Telegram
Фото 3 — Українські захисники ввійшли в село Роботине (ФОТО/ВІДЕО)
Українські військові в Роботиному. Джерело: Ганна Маляр / Telegram

Як поінформувала пресслужба 47-ї бригади, бійці за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів після двох місяців запеклих боїв.

"Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі [...] Вже в більш безпечному місці медики бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що наразі тривають бої й українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Новина доповнюється.

Автор:
Артем Ющенко