Українські захисники за добу знищили 21 ворожий "Шахед", - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, а також застосували 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з “Шахед" був збитий нашими захисниками. Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Окрім цього російські військові 69 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Основні зусилля окупанти зосередили на продовженні нанаступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на цих ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку російські війська намагалися покращити своє положення, вели наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва, але успіхів не мали.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися.

Армія РФ продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій, прикриваючись живим щитом: в місті Скадовськ окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.