Українські захисники за добу знищили ще 200 російських окупантів

Збройні сили Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації ліквідували близько 38 750 окупантів. Протягом доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 20 липня орієнтовно склали:

особового складу - близько 38 750 (+200);

танків - 1700 (+9);

бойових броньованих машин - 3905(+13);

артилерійських систем - 856 (+5);

РСЗВ - 250 (+2);

засоби ППО - 113 (+0);

літаків - 221 (+1);

гелікоптерів - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10);

крилаті ракети - 167 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8);

спеціальна техніка - 70 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, командування північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.