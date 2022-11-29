Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 - Генштаб

Сили оборони України 28 листопада збили два ворожі літаки Су-25 та Су-24 та вдарили по російських окупантах у Сватовому.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові вдарили по району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, 7 листопада підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 в Херсонській області.