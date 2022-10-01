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Український прапор уже в Лимані - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові знаходяться у місті Лиман Донецької області, хоча там ще тривають бойові дії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Щось там зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор", - зазначив президент.
Він вказав, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі "стало більше", а за тиждень стане ще більше, що не стикується з заявою Росії про те, що Донецька область є її територією.
"А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше", - заявив Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше в суботу також підтвердила, що в Лимані йдуть бої, але закликала стриматися й не писати про перебіг подій там.
"Стриматись і не писати в "Фейсбуці" значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - закликала вона.
При цьому Міністерство оборони Росії перед цим офіційно повідомило, що "у зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська було відведено з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі".
В українському ж Міноборони ввечері, вказуючи, що Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів біля Лимана, додали і що "російське угруповання - оточене", не наводячи подробиць.
При цьому ще напередодні в Офісі президента заявив, що воно дійсно взяте в "котел" Збройними силами України. Зокрема, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, а також сам керівник офісу Андрій Єрмак, який опублікував фото котла над палаючими дровами.
В суботу ж ввечері заступник керівника ОП Кирило Тимошенко вже опублікував відео з українськими військовими біля міськради в Лимані.