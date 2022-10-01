Український прапор уже в Лимані - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові знаходяться у місті Лиман Донецької області, хоча там ще тривають бойові дії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Щось там зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор", - зазначив президент.

Він вказав, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі "стало більше", а за тиждень стане ще більше, що не стикується з заявою Росії про те, що Донецька область є її територією.

"А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше", - заявив Зеленський.

В свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше в суботу також підтвердила, що в Лимані йдуть бої, але закликала стриматися й не писати про перебіг подій там.

"Стриматись і не писати в "Фейсбуці" значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - закликала вона.

При цьому Міністерство оборони Росії перед цим офіційно повідомило, що "у зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська було відведено з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі".

В українському ж Міноборони ввечері, вказуючи, що Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів біля Лимана, додали і що "російське угруповання - оточене", не наводячи подробиць.

При цьому ще напередодні в Офісі президента заявив, що воно дійсно взяте в "котел" Збройними силами України. Зокрема, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, а також сам керівник офісу Андрій Єрмак, який опублікував фото котла над палаючими дровами.

В суботу ж ввечері заступник керівника ОП Кирило Тимошенко вже опублікував відео з українськими військовими біля міськради в Лимані.