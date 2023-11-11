АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

"Укрзалізниця" занепокоєна випадками розтрощення електричок підлітками

"Укрзалізниця" занепокоєна випадками розтрощення електричок підлітками
Фото: oleksandr.pertsovskyi

"Укрзалізниця" занепокоєна практикою розтрощення підлітками приміських поїздів, оскільки незабаром після встановлення фігурантів минулого резонансного випадку під Києвом подібна подія трапилася в Сумській області.

Як йдеться у повідомленні держкомпанії, 10 листопада локомотивна бригада затримала вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський. Ними виявилися двоє підлітків.

Під час рейсу, близько 22:00, вони вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Під час зупинки на станції Брюловецький (селище Луч Кролевецької громади) залізничники піймали винуватців та передали їх правоохоронцям.

За попередніми підрахунками, залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч гривень. Зазначимо, що Головне управління поліції в Сумській області наразі про подію не повідомляло.

Фото 2 — "Укрзалізниця" занепокоєна випадками розтрощення електричок підлітками
Фото: oleksandr.pertsovskyi

"Стільки світлих та талановитих хлопців та дівчат стрічаємо на різних програмах... А хтось вчиться мародерити для відео в тіктоці! Жорстка реакція зараз - шанс передовсім ним самим не вирости вже за пару років у дорослих мародерів. Залізничники допоможуть батькам наздогнати вади у вихованні!" - наголосив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

Він також дав зрозуміти, що "Укрзалізниця" опублікує дані про вандалів, якщо їхні батьки не поспішатимуть відшкодовувати завдані ними збитки. За словами Перцовського, без сплати в повному обсязі "їм не відпетляти".

"Укрзалізниця" занепокоєна такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок. Нагадаємо, що 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ. Виявилося, що це учні 8-го класу ліцею в Бориспільському районі", - наголошує перевізник.

Цей інцидент того дня стався поблизу Борисполя на перегоні Бориспіль — Баришівка, також близько 22:00. Невідомі на той час особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга рейсу №6922.

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ злочину, на якому було видно зловмисників. Бориспільський відділ поліції оперативно встановив їх: це були неповнолітні 2008-2009 років народження.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов