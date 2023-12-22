Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: є потерпілі (ФОТО)

У ніч на 22 грудня ворог здійснив чергову атаку "шахедами" на Київ. Зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що столиця зазнала третього повітряного удару дронами за останні 6 днів.

Ворог намагався вразити інфраструктуру міста і житлові будинки.

Наслідки падіння уламків

Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Загоряння в одній з квартир було оперативно ліквідоване.

За попередніми даними, постраждали двоє людей – у них забої мʼяких тканин та різані рани. Один з потерпілих госпіталізований.

Руйнувань зазнала оселя ведучого телемарафону «Єдині новини» Андрія Ковальського.

Друзі журналіста оголосили збір коштів, аби допомогти його сім'ї.

У Дарницькому районі де уламки БПЛА впали у приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає.

В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Тоді постраждали більше 50 людей.