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Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: є потерпілі (ФОТО)
У ніч на 22 грудня ворог здійснив чергову атаку "шахедами" на Київ. Зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому.
Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.
Зазначається, що столиця зазнала третього повітряного удару дронами за останні 6 днів.
Ворог намагався вразити інфраструктуру міста і житлові будинки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наслідки падіння уламків
Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.
Загоряння в одній з квартир було оперативно ліквідоване.
За попередніми даними, постраждали двоє людей – у них забої мʼяких тканин та різані рани. Один з потерпілих госпіталізований.
Руйнувань зазнала оселя ведучого телемарафону «Єдині новини» Андрія Ковальського.
Друзі журналіста оголосили збір коштів, аби допомогти його сім'ї.
У Дарницькому районі де уламки БПЛА впали у приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає.
В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, 13 грудня росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Тоді постраждали більше 50 людей.