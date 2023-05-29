Уламки дрона впали на територію порту в Одесі: спалахнула пожежа

В Одесі під час нічної масованої ракетно-дронової атаки уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”.

Три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.