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- Війна Війна
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- Події
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Уламки дрона впали на територію порту в Одесі: спалахнула пожежа
В Одесі під час нічної масованої ракетно-дронової атаки уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”.
Три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один над Одещиною.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.