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Категорія
Події
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Уламки дрона впали на територію порту в Одесі: спалахнула пожежа

Уламки дрона впали на територію порту в Одесі: спалахнула пожежа
В Одесі уламки дрона впали на портову інфраструктуру

В Одесі під час нічної масованої ракетно-дронової атаки  уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”.

Три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Автор:
Світлана Манько