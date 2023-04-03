Уламки ракет російської ППО влучили у багатоквартирний будинок у Мелітополі

2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уламки навмання випущених ракет ворожої ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних мешканців. Шестеро людей знаходяться в лікарні, двоє з них в тяжкому стані.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що окупанти настільки бояться за власні шкури, що прикриваються цивільними і влаштовують провокації.

"Вчора в черговий раз щось вибухало у захопленому окупантами локомотивному ДЕПО. Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої "влучні ПВО", розміщенні посеред житлових кварталів", - повідомив Федоров.

За його словами, вчора уламки навмання випущеного ворожого ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних мешканців.

Внаслідок стрілянини окупантів шестеро мелітопольців знаходяться в лікарні, двоє з них в тяжкому стані.

"Вкотре звертаюсь до жителів в окупації якнайшвидше виїжджати. З кожним днем паніка ворога наростає - проте посилюється і нещадність до життя мирних людей", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупаційна "влада", поставлена Кремлем на тимчасово окупованих територіях півдня України, заявляє про нібито посилення контролю на блокпостах.