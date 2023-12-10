Уламки ракети пошкодили підприємство на Дніпропетровщині, на Херсонщині та Харківщині є загиблі: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора продовжує гатити по мирним українським містам містам та селам . Минулої доби на Дніпропетровщині збили російську ракету, а на Херсонщині та Харківщині від ворожих обстрілів загинули люди.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

На Херсонщині загинула людина

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

На Дніпропетровщині уламки ракети пошкодили підприємство

Вночі російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Атаковану територію обстежують. З'ясовують наслідки. Та головне – без жертв", - зазначив він.

Він додав, що над Криворіжжям збили ворожу ракету. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств, зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали.

Окупанти завдали 78 ударів по Запорізькій області

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.

По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.

Ворог атакував чотири громади на Сумщині

Минулої ночі на Сумщині пролунали 14 вибухів, ворог атакував чотири громади. Про це у Фейсбуці повідомила Сумська ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовані 14 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог бив з мінометів, скидав міни, ВОГ із БпЛА, обстрілював з РСЗВ.

Загарбники обстріляли 22 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 22 населених пунктів області: Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та ін. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи. У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння.

Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Також пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.

Крім того, під ворожий обстріл потрапив Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди.

Нагадаємо, напередодні армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. У Запорізькій області від ворожих обстрілів загинула жінка.