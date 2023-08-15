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Уламки ракети пошкодили житловий будинок в Івано-Франківській області (ФОТО)
Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 15 серпня на Івано-Франківщині працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", - зауважила Онищук.
Вона додала, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Онищук нагадала, що війна триває, тому не потрібно нехтувати сигналами "повітряної тривоги".
Нагадаємо, російські окупанти в пʼятницю, 11 серпня, завдали ракетного удару по Івано-Франківщині, влучивши по цивільному об’єкту. Тоді загинула дитина.
Наслідки ракетної атаки РФ по Україні
Під час чергової масштабної атаки по території України 15 серпня армія країни-агресора РФ випустила близько 28 крилатих ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них.
У Львові уламки збитих ракет впали на багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків.
Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.
У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.
У Смілі Черкаської області російські ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу.