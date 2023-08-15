Уламки ракети пошкодили житловий будинок в Івано-Франківській області (ФОТО)

Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 15 серпня на Івано-Франківщині працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", - зауважила Онищук.

Вона додала, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Онищук нагадала, що війна триває, тому не потрібно нехтувати сигналами "повітряної тривоги".

Нагадаємо, російські окупанти в пʼятницю, 11 серпня, завдали ракетного удару по Івано-Франківщині, влучивши по цивільному об’єкту. Тоді загинула дитина.

Наслідки ракетної атаки РФ по Україні

Під час чергової масштабної атаки по території України 15 серпня армія країни-агресора РФ випустила близько 28 крилатих ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них.

У Львові уламки збитих ракет впали на багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків.

Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

У Смілі Черкаської області російські ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу.