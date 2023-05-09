Уламки російської ракети впали на будинок у Дніпрі: поранена жінка

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровщини. В ніч на 9 травня ворог здійснив ракетну атаку на область та гатив з важкої артилерії по Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що вночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили всi 8 ракет, якi ворог спрямував на область.

"Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир", - повідомив Лисак.

Крім того, на третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, близько 40 людей довелося евакуювати.

Наразі небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Також неспокійно було на Нікопольщині. По самому Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії.

Внаслідок ворожої атаки один приватний будинок знищено, ще 4 - пошкоджені. Зачепило й господарську споруду та електромережі.

За словами очільника області, жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня армія країни-агресора РФ завдала удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. 23 із 25 ракет, випущених окупантами, збито українськими силами ППО.