Вночі 23 вересня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі було гучно. Окупанти вдарили по області з безпілотників. Наші Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів"", - зазначив Лисак.

Він додав, що уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Били окупанти також і по Нікопольському району.

Вдарили з безпілотника по Марганцю та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду.

"Внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі", - повідомив Лисак.

За словами очільника області, вдарили загарбники і по Дніпровському району.

"У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу ліквідували. Пошкоджено 2 заправки та світлофор", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, вночі 22 вересня ворог 4 рази атакував Нікопольський район з артилерії, здійснивши більше двох з половиною десятків пострілів.