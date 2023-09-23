- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Вночі 23 вересня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі було гучно. Окупанти вдарили по області з безпілотників. Наші Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів"", - зазначив Лисак.
Він додав, що уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Били окупанти також і по Нікопольському району.
Вдарили з безпілотника по Марганцю та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду.
"Внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі", - повідомив Лисак.
За словами очільника області, вдарили загарбники і по Дніпровському району.
"У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу ліквідували. Пошкоджено 2 заправки та світлофор", - повідомив Лисак.
Нагадаємо, вночі 22 вересня ворог 4 рази атакував Нікопольський район з артилерії, здійснивши більше двох з половиною десятків пострілів.