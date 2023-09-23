АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

нікополь
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

 Вночі 23 вересня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область  безпілотниками. Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі було гучно. Окупанти вдарили по області з безпілотників. Наші Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів"", - зазначив Лисак.

Він додав, що уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Били окупанти також і по Нікопольському району.

Вдарили з безпілотника по Марганцю та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду.

Фото 2 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Фото 3 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Фото 4 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Фото 5 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Фото 6 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Фото 7 — Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

"Внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі", - повідомив Лисак.

За словами очільника області, вдарили загарбники і по Дніпровському району.

"У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу ліквідували. Пошкоджено 2 заправки та світлофор", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, вночі 22 вересня ворог 4 рази атакував Нікопольський район з артилерії, здійснивши більше двох з половиною десятків пострілів.

Автор:
Світлана Манько