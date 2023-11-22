Уламки збитого дрона впали на подвірʼя будинку на Хмельниччини, на Херсонщині загинула людина: ситуація у регіонах

Уночі 21 листопада Росія атакувала "шахедами" західні регіони, на Хмельниччині уламки одного зі збитих БПЛА впали на подвірʼя приватного домогосподарства. У Запоріжжі в приватному секторі, поблизу якого ввечері стався ракетний удар, пошкоджено 31 приватний будинок.

ППО збила 14 дронів

Із 20.00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136»", - йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

На Хмельниччині уламки збитого дрона впали на подвірʼя будинку

Під час нічної російської атаки на Хмельниччину уламки одного зі збитих БПЛА впали на подвірʼя приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Уламки одного зі збитих «Шахедів» впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда", - написав Тюрін.

За його словами, спалахнула пожежа. На місці працювали ДСНС та інші відповідні служби. Травмованих і загиблих немає.

На Херсонщині загинула людина

За минулу добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі, офісну будівлю у Херсоні", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Ворог обстріляв три райони Харківщині

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Ветеринарне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.

По селу Подоли Куп'янського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

Минулої доби військовослужбовці РФ гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння – зафіксовано 150 ударів по 23 населених пунктах, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 120 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Щербаків, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог також здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 10 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Кам'янського, 18 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Малим Щербакам, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову.

Мирні жителі не постраждали, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури та житлові будинки – надійшло 35 повідомлень про руйнування.

У Запоріжжі в приватному секторі, поблизу якого ввечері стався ракетний удар, пошкоджено 31 приватний будинок.

Армія РФ била по Нікопольщині з важкої артилерії

Вчора ввечері ворог бив з артилерії по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждала місцева родина, батько з сином 67 та 26 років були госпіталізовані. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Пошкоджено 8 приватних житлових будинків, паркани, гараж, легковий автомобіль, газопровід, лінії електропередачі - без електропостачання залишилось 1207 домівок.

Також вночі ворог атакував Марганецьку громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.