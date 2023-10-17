Уламки збитого дрона впали в яхт-клуб Одеси (ФОТО)

Вночі 17 жовтня армія країни-агресора атакувала дронами та ракетами південні регіони України. В Одесі уламки збитих «шахедів» впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Вночі ворог знов вдався до ракетно-дронового терору південних регіонів. З кримського мису Чауда спрямував 6 дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 6 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

"Уламки одного із збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти", - повідомляють Сили оборони півдня України.

Як зауважив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, пізніше з літаків тактичної авіації ворог спрямував ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною.

Нагадаємо, уночі 12 жовтня армія країни-агресора РФ знов атакувала припортову інфраструктуру Подунав'я ударними дронами. Влучанням пошкоджено складські будівлі на півдні Одещини, а також приватні будинки мирних мешканців.